В Госдуме предложили установить правила утилизации пищевых отходов

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов выступил с предложением о создании законопроекта, который определит механизм утилизации пищевых отходов, сообщает агентство городских новостей «Москва».

По словам депутата, нынешняя утилизация пищевых отходов — это очень дорогостоящий процесс, и предприниматели обращаются к серым схемам сбыта продуктов с заканчивающимся сроком годности и даже покупают поддельные справки об утилизации.

«Нужен более четкий контроль за этой цепочкой. Может быть, какие-то специализированные полигоны или СРО-организация, которая займется переработкой пищевых отходов», — заявил Вострецов.

Отдельно предлагается установить штрафные санкции за нарушение правил. Также депутат говорит о важности раздельного сбора мусора: пищевые отходы нельзя смешивать с остальным мусором, поскольку они начинают разлагаться и отравлять все вокруг.

Поддерживает идею Вострецова директор Центра общественного мониторинга по проблемам экологии и защиты леса Дмитрий Миронов. «Нужно налаживать механизмы правильной утилизации, и сделать это можно двумя способами: с помощью процедуры компостирования, чтобы получать удобрения, или с помощью установления измельчителей на раковины», — заявил он в комментарии «Парламентской газете». Эксперт отмечает, что пищевые отходы составляют больше половины от всего объема мусора.

Ранее Сергей Вострецов выступал с инициативой законопроекта об освобождении розничных сетей от НДС в случае, если они будут бесплатно раздавать продукты с истекающим сроком годности.