В Госдуме призвали магазины бесплатно раздавать портящиеся продукты

Депутат Госдумы Сергей Вострецов предложил магазинам раздавать еду с истекающим сроком годности для экономии денег.

Напомним, ранее торговым сетям запретили возвращать производителям непроданные продукты со сроком годности до 30 дней.

Как передает «Парламентская газета» со ссылкой на агентство городских новостей «Москва», в Госдуме предложили сократить убытки от утилизации нереализованных товаров с помощью бесплатной раздачи продуктов накануне истечения их срока годности.

С такой идеей выступил член комитета Госдумы по труду и соцполитике Сергей Вострецов.

По словам парламентария, данная практика давно известна и применяется во всем мире.