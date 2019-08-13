Ценные бумаги с рисками и президент без шлема: юридический обзор

Новое в правилах для участников рынка ценных бумаг, сделках с недвижимостью и валютном законодательстве — в нашем обзоре.

Рынок торговли ценными бумагами будет стандартизирован. В том смысле, что профессиональные участники — брокеры и дилеры, а также управляющие активами компании — вскоре будут обязаны информировать о некоторых, мягко говоря, рисках.

Проект стандарта продажи финансовых продуктов содержит обязанность информировать клиентов о рисках и отсутствии гарантии дохода. Как это повлияет на ситуацию? Трудно однозначно утверждать, но редко на этот рынок приходят совсем уж с улицы. Это все-таки не игра в казино...

А если посмотреть с иной стороны, то, допустим закон обязывает и при получении кредита раскрывать его полную стоимость. Но это отпугивает немногих...

С сегодняшнего дня изменился порядок регистрации сделок с недвижимостью с использованием электронной подписи. Теперь процедура дополняется необходимостью подать заявление в любом центре госуслуг «Мои документы». Это называется усиленной квалифицированной электронной подписью.

Закон понадобился для защиты населения от мошенников. Последние использовали дистанционную подачу документов, подделывая электронную подпись их владельцев. Таким образом производилась регистрация права перехода права собственности на недвижимость.

Среди следующих, уже обнародованных инициатив — усиление ответственности за создание и выдачу сертификатов электронной подписи, а также предложения по дополнительному механизму аутентификации заявителей. Вскоре при получении электронных госуслуг возможна будет идентификации граждан по лицу и голосу.

Немного абсурда. Специалисты утверждают, что серьезный шаг сделан в смягчении валютного законодательства: расширен список операций, которые разрешено проводить по зарубежным счетам.

Но как вам такое: бизнесмен взял кредит в банке, который работает в России и в Армении. Взял для покупки доли в армянской компании. Деньги солидные — 170 млн. Подал в срок в налоговую отчет о движении денежных средств и паспорт сделки. И... был оштрафован налоговой на 75% от суммы операции — на сумму 127,5 млн, сообщают «Ведомости». Федеральная налоговая служба зафиксировала, что операция происходила без участия российского банка — а это пока запрещено валютным законом.

Депутат Госдумы Евгений Федоров подал идею, как бы еще ущучить выходящих за свои избирательные права. Возможность ужесточения наказания для каких-то там провокаторов, которые якобы пытаются направить людей с митингов на беспорядки, оперативно планируется рассмотреть в Госдуме.

Оказывается, были они (провокаторы, а не депутаты) и на последних акциях. И вовсе не в форме сотрудников правоохранительных органов, как можно было бы себе предстваить, посмотрев видео... Тех, кого власти будут «выбирать» инициаторами, как и обычно, будут пугать уголовным сроком.

Наконец, юрист из Владивостока просит привлечь президента России Владимира Путина к административной ответственности. Вместо того, чтобы быть в одном городе с протестующими за честные выборы, гарант на минувших выходных ездил на мотоцикле без шлема — как и его пассажиры. Абсурдно здесь то, что никакой ответственности, учитывая иерархичность российского общества, гаранту, конечно, не грозит...