Владимира Путина просят оштрафовать за езду на мотоцикле без шлема

Юрист из Владивостока Максим Чихунов обратился в отдел ГИБДД по городу Севастополю с заявлением, где просит привлечь президента России Владимира Путина к административной ответственности за нарушение ПДД. Об этом сообщают «Сибирь.Реалии».

Речь идет о байк-шоу «Тень Вавилона», которое прошло 10 августа в Севастополе. Организатором выступил мотоклуб «Ночные волки», а Владимир Путин стал гостем шоу. Президент России въехал на мероприятие на мотоцикле «Урал». На заднем сидении за ним находился губернатор Севастополя Михаил Развожаев, а в коляске – глава Республики Крым Сергей Аксенов.

И Путин, и два его пассажира передвигались на мотоцикле без шлемов. На это указал Чихунов в обращении к начальнику ГИБДД через интернет-приемную. Также юрист отметил, что и другие участники шоу нарушали таким образом ПДД. В комментарии «Сибирь.Реалии» Чихунов отмечает, что не должно быть двойных стандартов в соблюдении законных правил.

Ранее Путина уже критиковали за нарушение правил дорожнего движения. Так, во время проезда по Крымскому мосту на КамАЗе президент России не пристегнул ремень безопасности. На это в публикации на сайте «ВКонтакте» указал житель Архангельской области Георгий Миняев. Правда, также Миняев присовокупил от себя нелестное (однако не нецензурное) определение, в итоге его оштрафовали на 15 тысяч рублей за «оскорбление власти».