ФСПП могут разрешить утверждать формат электронных сообщений о счетах должников

Федеральной службе судебных приставов могут разрешить утверждать требования к электронным данным об арестованных счетах.

Соответствующий законопроект рекомендовал к принятию во втором чтении комитет Госдумы по безопасности, сообщает «Парламентская газета».

Ининциатива касается порядка уведомления банками судебных приставов о реквизитах счетов должника и размере денежных средств, арестованных на основании соответствующего постановления.

Сейчас эти данные предоставляются кредитными организациями как в письменном, так и в электронном виде. В последнем случае соответствующий документ подписывается должностным лицом усиленной квалифицированной электронной подписью. При этом до настоящего времени не определено, кто утвержает требования к форматам подобных сообщений. Законопроект устанавливает, что Федеральная служба судебных приставов будет согласовывать с Центробанком эти нормы.

В случае принятия законопроекта кредитным организациям предоставят переходный период, чтобы они смогли подготовить своё программное обеспечение для соответствия новым требованиям к электронным документам.