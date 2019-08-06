Ректор МГУ призвал студентов быть осторожными на массовых акциях протеста 

Ректор МГУ Виктор Садовничий призвал студентов быть очень аккуратными во время проведения демонстраций, сообщает «Интерфакс».

Отвечая на вопросы журналистов во время пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» ректор вуза заявил: «Я бы считал, что здесь надо быть очень аккуратным». При этом Садовничий отметил, что для студента главное – стать хорошим специалистом и «отстаивать свою точку зрения, если этого требуют его убеждения».

Комментируя ситуацию с фигурантом дела о «массовых беспорядках», студентом ВШЭ Егором Жуковым, Виктор Садовничий заявил, что не знает этого человека, но сослался на Конституцию, согласно которой каждый имеет право выражать свое мнение. Но тут же добавил, что «здесь нужно более детальное изучение».

Ранее стало известно, что прокуратура просит лишить родительских прав пару, которая привела с собой на митинг 27 июля годовалого сына.