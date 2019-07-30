Центр "Досье" назвал предполагаемых пособников в убийстве журналистов в ЦАР

Центр «Досье» опубликовал итоговое расследование об обстоятельствах убийства в российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко в Центральноафриканской Республике, сообщает «Zнак».

Напомним, съемочная группа, в которую входили российские журналисты, по заказу Центра управления расследованиями Михаила Ходорковского должна была снять документальный фильм о присутствии в ЦАР наемников из Частной военной компании «Вагнер», которую связывают с близким к Кремлю бизнесменом Евгением Пригожиным.

Доклад опровергает официальную версию, по которой считается, что россияне стали жертвами грабителей-повстанцев. Кроме того, подчеркивается, что подчиненными Пригожина была развернута кампания по дезинформации, чтобы помешать расследованию.

Согласно расследованию «Досье», характер полученных журналистами ранений говорит о том, что убийство было преднамеренным и профессионально исполненным. «Выстрелы были произведены точно, несмотря на то что убийство было совершено в ночное время суток в условиях затрудненной видимости и пересеченной местности, а погибшие не были связаны во время убийства и могли относительно свободно перемещаться», – указывают авторы расследования.

По версии «Досье», до убийства за журналистами велась слежка. Водитель россиян, как следует из распечаток телефонных переговоров, поддерживал оперативную связь с местным жандармом Эммануэлем Туагенде Котофио. Установлено, что Котофио проходил военную переподготовку в Судане под руководством российских инструкторов, а через некоторое время после убийства получил повышение в должности.

В докладе также отмечается, что официальное следствие по убийству застопорилось, в частности не выполняются ходатайства родственников погибших.