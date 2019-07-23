Медики решили не ампутировать руку избитой ингушской девочки

Девочке из Ингушетии, которую избивала родная тетя, пока не будут проводить ампутацию правой руки.

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу московского НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. «У врачей ещё есть время, чтобы дать возможность наиболее полноценно проявиться изменениям в тканях правой руки, имеющих потенциал обратимых изменений. После этого в более поздний период будет приниматься решение об уровне ампутации», – рассказали в медицинском учреждении.

Что касается левой руки, терапия позволила избежать ампутации, однако в результате длительного ношения повязки были повреждены нервы. Это привело к снижению чувствительности и обездвижению конечности. Врачи прогнозируют, что восстановление руки будет длиться очень долго.

В целом состояние девочки характеризируется как стабильное.

Ранее Sobesednik.ru сообщал, что семилетнюю Аишу Ажигову, которую истязала ее собственная тетя, готовили к ампутации.

Девочку с множественными травмами и гангреной верхних конечностей привезли в больницу в Ингушетии 4 июля, сейчас она находится на лечении в Москве. Тетя девочки Макка Ганиева арестована, ее обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью ребенка.