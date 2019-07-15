Девочке из Ингушетии ампутируют правую руку через неделю

Семилетнюю Аишу Ажигову из Ингушетии, которую истязала ее собственная тетя, готовят к операции по ампутации правой руки.

Об этом сообщила пресс-секретарь НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Елена Бумагина, передает ТАСС.

По ее словам, ребенка стараются подвести к экономной ампутации омертвевших тканей правой руки. «Состояние это позволяет, влажной гангрены нет, только сухая. Ожидание операции продлится не меньше недели», – рассказала Бумагина.

Она отметила, что в целом состояние пациентки стабилизировалось. Девочка стала активнее, самостоятельно питается и просит еду. За ней продолжают наблюдать реаниматологи, хирурги и психологи.

Напомним, 4 июля в детскую больницу Ингушетии привезли семилетнюю девочку с множественными повреждениями, в том числе переломами и гангреной верхних конечностей. Сейчас ребенок проходит лечение в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в Москве. У нее был диагностирован сухой некроз тканей правой кисти, сообщалось о полном нарушении кровоснабжения правого предплечья и кисти.

По подозрению в совершении преступления была задержана тетя девочки Макка Ганиева. Выяснилось, что в семью ребенка передали без оформления документов об опеке. Женщина была арестована, ей предъявили обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью несовершеннолетней.