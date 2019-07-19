В Москве после отвергнутого родителями предложения о замужестве пропала чеченка

Предположительно, 24-летняя чеченка пропала после того, как родители девушки отказали мужчине, просившему ее руки.

По данным телеграм-канала Mash, инцидент произошел в Новой Москве, где пропавшая женщина проживала в доме с родителями и двумя дочерьми трех и пяти лет. На днях к ним пришли трое мужчин – просить руки девушки. Получив отказ от родителей, они начали звонить и настойчиво требовать согласия.

16 июня девушка пропала вместе с детьми. Родители обратились в полицию, сейчас проводится проверка. По одной из версий, женщина сбежала из семьи по собственному желанию.

Сообщается, что пресс-секретарь главы Чечни Рамзана Кадырова Альви Каримов прокомментировал ситуацию. По его словам, если бы к произошедшему имели отношение люди, которые сватались, то они бы сообщили родителям. «В любом случае оповестили бы, что дочь находится там-то. Они обязаны это сделать. Если так не поступить, то это может иметь серьезные последствия для той семьи, в которой она окажется», – подчеркнул Каримов.

Ранее Sobesednik.ru писал о 20-летней москвичке, которая пришла в женский кризисный центр «Китеж» с просьбой защитить от родителей, якобы желающих насильно выдать ее замуж в Чечне, а затем исчезла. Позже она опровергла информацию о похищении в эфире ЧГТРК «Грозный», объяснив свой побег тем, что ее «завербовали» в соцсетях участницы групп, посвященных феминизму на Кавказе.