Комиссия СПЧ призвала зарегистрировать всех кандидатов на выборы в Мосгордуму

СПЧ призвал Мосгоризбирком зарегистрировать всех кандидатов в депутаты Мосгордумы, сдавших нужное количество подписей.

Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на заявление комиссии Совета по правам человека при Президенте (СПЧ) по избирательным правам.

«Только такое решение представляется справедливым. В конечном счете, именно избирателям принадлежит решающее слово при определении состава Московской городской Думы», – подчеркивается в заявлении комиссии.

Отмечается, что отказ в допуске кандидатов к выборам может расцениваться как игнорирование воли тысяч избирателей. Соответствующие нормы предложено рассмотреть в Конституционном Суде.

Ранее окружные комиссии отказали в регистрации 57 кандидатам в депутаты Мосгордумы, в основном, самовыдвиженцам. У кандидатов от оппозиции, в частности, Любови Соболь, Ильи Яшина, Дмитрия и Геннадия Гудковых и Константина Янкаускаса нашли множество недействительных подписей. Недопущенные к выборам кандидаты обвиняют избирательные комиссии в необъективности и случаях подлога при проверке.