Строители Юго-Восточной хорды заявили, что радиация в Коломенском отвечает норме

Возглавляющий строительство Юго-Восточной хорды Василий Десятков опроверг данные о повышении радиации в зоне работ.

Как передает «Интерфакс», генеральный директор Управления дорожно-мостового строительства Москвы Василий Десятков заявил, что радиационный фон в зоне строительства моста от Шоссейной до Кантемировской улицы в составе Юго-Восточной хорды находится в пределах нормы.

По словам Десяткова, еще при разработке проекта замеры радиационного фона как на поверхности, так и на глубине до 12 метров проводились целых три раза, и повышенных отметок не наблюдалось.

Напомним, ранее Sobesednik.ru писал, что при строительстве Юго-Восточной хорды в Москве может быть затронут ядерный могильник в Москворечье-Сабурово, где с 1950-х годов свои радиоактивные отходы закапывал Московский завод полиметаллов. Отмечалось, что даже в наши дни замеры радиационного фона дозиметром там показывают 6000 мкР/ч, при безопасных для человека 20–40 мкР/ч.