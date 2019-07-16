Власти Петербурга потребовали убрать скандально известную вывеску "Ленаэропроекта"

В Петербурге со здания на Обводном канале сняли конструкцию, которую окрестили «главной эротической вывеской» города.

Как пишет «Фонтанка», комитет по печати Смольного потребовал убрать вывеску «Ленаэропроект» с крыши здания АО «Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт воздушного транспорта». Местные жители назвали ее «главной эротической вывеской» города, поскольку надпись можно было ошибочно прочитать как «Лена-Эро-Проект».

Сообщается, что вывеску демонтировали из-за претензий комитета по печати, поскольку она была установлена без согласования. Сейчас готовятся документы для ее законной установки. О каких сроках идет речь, не уточняется.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что власти Санкт-Петербурга планируют установить на Невском проспекте ограждения между тротуаром и проезжей частью.