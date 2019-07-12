Власти Петербурга хотят обезопасить Невский проспект с помощью ограждений

В Санкт-Петербурге обсуждают возможность установить на Невском проспекте ограждения между тротуаром и проезжей частью.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга, таким образом городские власти хотят снизить аварийность на проспекте. С этой же целью на Невском вскоре установят камеры видеофиксации нарушений.

Какой именно тип ограждений имеется в виду и будет ли этот вопрос на публичное обсуждение, пока не уточняется.

В феврале на Невском проспекте произошло серьезное ДТП: автомобиль вылетел на тротуар и сбил людей. Двое пешеходов погибли, трое получили ранения.