Судья ЕСПЧ рассказал о получении сотни жалоб от россиянок на бытовое насилие

ЕСПЧ опроверг заявление Минюста РФ о том, что за восемь лет лишь шесть россиянок пожаловались на насилие в семье.

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на избранного от РФ судью ЕСПЧ Дмитрия Дедова, к настоящему моменту в Европейский суд по правам человека поступило порядка ста жалоб от россиянок на бытовое насилие.

При этом ранее в Минюсте заявляли, что с 2010 года в Страсбург с этой проблемой обращались лишь шесть жительниц России.

Напомним, в начале июля стало известно, что ЕСПЧ впервые обязал российские власти выплатить 20 тысяч евро в качестве компенсации морального вреда и около 6 тысяч евро судебных издержек жительнице Ульяновска Валерии Володиной, подававшей жалобу на бездействие полиции из-за домашнего насилия.