Что "ползет" быстрее – жалобы россиян в ЕСПЧ или "суверенизация" правосудия?

Две новости сегодня пересеклись и оставили неприятный осадок.

Российская Федерация может добровольно покинуть Совет Европы. Напомню, с 2015 года в этом органе, который содействует странам Старого Света в области стандартов права и прежде всего прав человека, демократического развития и законности, Россия была лишена слова по известным всем основаниям 2014 года.

Если в начале грозили прекратить вносить взносы, то теперь заговорили о прямом выходе. И если кажется, что это всего лишь консультативный орган, то это не так. Вслед за этим анонсирован выход из Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, а значит — прекращение действия решений Европейского суда по правам человека на территории страны.

И вот тут круг замыкается. Россия — лидер по числу взысканий в ЕСПЧ, а это международный судебный орган, юрисдикция которого распространяется на все государства — члены Совета Европы, ратифицировавшие Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод. Туда обращаются прежде всего граждане, чьи права нарушены на территории «своего» государства и которые внутри этой страны все правовые методы исчерпали.

Эта инициатива, если станет явью, как продолжение действий государства, словно распоясавшегося гопника — «А что, так можно было?», — станет своего рода ползучей суверенизацией судебных решений при заявленном в Конституции РФ приоритете норм международного права (статья 15 Основного Закона) и, как следствие, дальнейшем утверждении «карманного» или «телефонного» правосудия, от которого при самом плохом развитии событий нельзя будет защититься вовне в настоящем справедливом, равном состязательном разбирательстве. И это — путь к дальнейшей самоизоляции...

На данный момент есть соответствующее пояснение Конституционного суда, что Европейский суд по правам человека в РФ фактически является судом высшей юрисдикции в той части, которая касается прав отдельного человека. Что и было продемонстрировано сейчас, когда стало известно о первом вердикте по итогам массовой акции «Он вам не Димон». Помните — много молодых людей, много задержаний, много упреков организаторам (?) и лично Навальному в обещании мифических тысяч евро. А между тем эти слова были вырваны из контекста: говорилось, что практика задержания на таких акциях незаконна, российские суды будут не «с народом», а вот ЕСПЧ выскажется обязательно в пользу пострадавших.

Так и произошло: координатору штаба Навального в Казани Эльвире Дмитриевой всего было присуждено более 15 тысяч евро. На родине она была оштрафована за призывы к митингу, а потом за участие в нем получила часы обязательных работ.

В Европе умеют долго и качественно судиться. В данном случае посчитали, что были нарушены такие статьи Конвенции прав и свобод, как право на свободу собраний, свободу выражения мнений, право на справедливое судебное разбирательство и еще несколько пунктов. А еще, напоминает правозащитная организация «Агора», в ЕСПЧ не менее 300 (!) жалоб на тему акции «Он вам не Димон».

Конечно, под благовидным предлогом лучше выйти из всех этих органов — хулителей России. А пока вот, наверное, и некоторые задержанные на первомайских акциях также не найдут справедливости у себя в судах дома и взыщут немало с российского бюджета в ЕСПЧ... И будут правы!