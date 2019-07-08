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СПЧ предрек гуманитарную катастрофу из-за импортозамещения медицинских товаров

Общество
18:00, 08 июля 2019

Запрет на импорт важной медицинской техники в Россию может привести к многочисленным жертвам, считают в Совете по правам человека при президенте.

«При всей важности стратегии импортозамещения категорически нельзя допускать "импортозамещение без границ", нарушающее священное право человека на жизнь и конституционное право на охрану здоровья», – отметил член Совета Александр Асмолов. По его словам, остановка импорта необходимых протезов, перевязочных средств и медицинского оборудования грозит «масштабной гуманитарной катастрофой», означающей «отсроченное убийство» многих страдающих неизлечимыми заболеваниями людей. Он призвал СПЧ уделить пристальное внимание этому вопросу.

Ранеее Sobesednik.ru писал о том, что правительство расширило список медицинских изделий, которые теперь нельзя закупать государственным и муниципальным медицинским учреждением. В список вошли марля, бинты, медицинские маски и тампоны, подгузники, противопролежневые матрасы, аппараты ИВЛ, эндопротезы, санитарные кресла-стулья, костыли, ортопедическая детская обувь.

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