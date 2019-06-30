Медведев запретил больницам закупать бинты и подгузники за рубежом

Кабмин обновил список оборудования и медицинских средств, которые российским больницам запрещено закупать за рубежом.

Как говорится в документе, подписанном премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, всего список дополнен 14 видами медицинских изделий и оборудования.

«Аналоги каждого из этих изделий производятся в достаточном объеме не менее чем двумя российскими компаниями. Принятые решения направлены на развитие производства медицинских изделий в России», — говорится в пояснительной записке к постановлению правительства.

В частности, в список добавлены медицинская марля, абсорбирующее белье (подгузники, за исключением размера XS, пеленки), медицинские изделия, содержащие антисептические и дезинфицирующие препараты, бинты стерильные и нестерильные марлевые, медицинские марлевые маски, повязки и покрытия на раны, пропитанные лекарственными средствами, аналогичные лейкопластыри, различные наборы реагентов для анализов.

Кроме того, за рубежом запрещено закупать аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), аппараты ингаляционного наркоза, эндопротезы суставов конечностей, костыли, кресла-стулья с санитарным оснащением, ортопедическая детская обувь и экзопротезы грудных (молочных) желез на основе силиконового геля, ортопедические матрасы и медицинские функциональные кровати.