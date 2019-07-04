Спасатели заявили, что дроны блогеров мешают авиации МЧС под Иркутском

Пилоты Ми-8, эвакуирующие людей из зоны наводнения под Иркутском, жалуются на опасные сближения с любительскими дронами.

Как сообщается на сайте регионального управления МЧС, ведомство призывает СМИ и блогеров перестать запускать беспилотники над зоной паводка в Иркутской области.

По словам начальника регионального главка МЧС Валентина Нелюбова, об опасном сближении с дронами уже не раз сообщали пилоты вертолетов, которые эвакуируют жителей подтопленных территорий, перевозят специалистов различных ведомств, а также доставляют гуманитарную помощь.

«И дроны, а мы только в Тулуне насчитали порядка десяти беспилотников, ежедневно поднимающихся в воздух, представляют серьезную опасность для авиации», — объяснил Нелюбов.

Напомним, в среду, 3 июля, стало известно, что число погибших из-за паводка в Иркутской области достигло 20 человек.