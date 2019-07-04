В центре внимания
Фото: Екатерина Герасимова
Бунтари в белых халатах. Почему по всей стране начались протесты медиков
"Дворец Путина" в Геленджике оказался с браком
Генерал печальной карьеры. Почему Юнус-Бек Евкуров ушел в отставку

Новости дня

04 июля, четверг

[13:46]ЕСПЧ не назначил компенсаций заключенным, жаловавшимся на съемку в ИК
[13:33]"Новым единороссам" перед выборами разрешили конструктивную критику власти
[12:46]Ударивший ножом спецназовца ГРУ заявил, что не верит в объективность СК
[12:25]На Кутузовском проспекте в ЗАО восстановили движение после падения дерева
[11:41]Disney утвердила на роль Русалочки чернокожую певицу Халле Бэйли
[10:53]Спасатели заявили, что дроны блогеров мешают авиации МЧС под Иркутском
[10:36]Минтруд оставит в списке "запрещенных" для женщин профессий лишь 98 пунктов
[09:58]Путину доложили о возможности быстрого восстановления пострадавшей подлодки
[09:07]В работе Facebook и Instagram произошел сбой, длившийся более 10 часов
[08:43]Разгромившая Чили сборная Перу сразится в финале Кубка Америки с Бразилией
[08:08]Путин счел невозможным спрогнозировать свой уход из политики в 2024 году
[07:45]Короткое замыкание рассматривают как вероятную причину пожара на АС-31
[07:21]Дожди, +17 градусов и порывистый ветер пообещали москвичам 4 июля

03 июля, среда

[18:08]Сотрудники федеральных заповедников наказаны по итогам проверки Генпрокуратуры
[18:06]Переход Артемия Панарина в клуб "Рейнджерс" назвали ошибкой
[17:56]Двух россиянок, пытавшихся пересечь границу Турции, будут судить за связь с ИГ
[17:36]Мэрия Москвы не согласовала марш в поддержку сестер Хачатурян 6 июля
[17:29]С января 2020 года в России заработает центр помощи отстающим регионам
[16:57]Путин освободил от НДФЛ россиян, воспользовавшихся "ипотечными каникулами"
[16:52]"Справедливая Россия" предлагает возобновить выплаты по советским вкладам
[16:29]Глава антинаркотического отдела УВД по ЗАО отстранен из-за "дела Голунова"
[16:06]Минздрав увидел улучшение ситуации в увеличении числа больных ВИЧ
[16:03]В Петербурге задержали двоих подозреваемых в избиении режиссера Агнии Галдановой
[15:52]Владимир Путин подписал закон о приостановлении ДРСМД
[15:37]Деревянная церковь XIX века сгорела в Курганской области
[15:14]В Тюмени ввели план "Перехват" для поимки подростков, устроивших стрельбу в ТЦ
[15:10]"Олимпийский" сделают крупнейшим спортивно-развлекательным комплексом Европы
[14:44]Apple получила от России более 500 запросов о доступе к устройствам
[14:25]Спасатели нашли тела еще двоих погибших из-за паводков под Иркутском
[13:58]Шарапова рассказала о планах выступить на US Open
[13:58]Минздрав определил главные причины смерти трудоспособных женщин в России
[13:52]Всех посетителей эвакуировали из тюменского ТЦ "Кристалл" из-за стрельбы
[13:43]За четыре месяца 2019 года убыль населения России составила 149 тысяч
[13:40]Свидетели трагедии в Баренцевом море не заметили пожара на подлодке
[13:03]Жительница Подмосковья заявила в СК на изнасиловавшего ее полицейского
[13:01]Песков назвал гостайной информацию об аппарате, на котором погибли моряки
[12:29]Погибшие подводники отправились в плавание из Петербурга
[12:18]Семилетний ребенок погиб в Кургане из-за взорвавшегося в его руках телефона
[11:40]Синоптики предупредили москвичей об опасной погоде из-за дождя
[11:19]Полиция проверяет смерть заслуженного преподавателя МГУ
Whole 30: девять правил самой модной диеты инстаграма
Фото: Global Look Press
Налоговый вычет распространят на все лекарства по назначению врача
Фото: Андрей Струнин
Как выбрать вкусную и полезную клубнику: советы экспертов
Фото: Global Look Press
Как помочь организму пережить акклиматизацию
Фото: Global Look Press
Труд на "паузу": как работать лучше благодаря коротким перерывам
Гастротуризм с доставкой: пять гостинцев, которые стоит везти из Италии
Пять упражнений направления Body & Mind на каждый день
Не только музыка: три топ-активности "Нашествия"-2019
Фото: Global Look Press
Десять важных мелочей про банковские карты, вклады и кэшбек
// фото: Olga Sokolova / Russian Look / Global Look Press
Топ-5 косметических процедур против старения

Спасатели заявили, что дроны блогеров мешают авиации МЧС под Иркутском

Общество
10:53, 04 июля 2019

Пилоты Ми-8, эвакуирующие людей из зоны наводнения под Иркутском, жалуются на опасные сближения с любительскими дронами.

Как сообщается на сайте регионального управления МЧС, ведомство призывает СМИ и блогеров перестать запускать беспилотники над зоной паводка в Иркутской области.

По словам начальника регионального главка МЧС Валентина Нелюбова, об опасном сближении с дронами уже не раз сообщали пилоты вертолетов, которые эвакуируют жителей подтопленных территорий, перевозят специалистов различных ведомств, а также доставляют гуманитарную помощь.

«И дроны, а мы только в Тулуне насчитали порядка десяти беспилотников, ежедневно поднимающихся в воздух, представляют серьезную опасность для авиации», — объяснил Нелюбов.

Напомним, в среду, 3 июля, стало известно, что число погибших из-за паводка в Иркутской области достигло 20 человек.

 

Поделитесь статьей:

Общество

ЕСПЧ не назначил компенсаций заключенным, жаловавшимся на съемку в ИК

Читать далее >

Фото: Екатерина Герасимова

Общество

Бунтари в белых халатах. Почему по всей стране начались протесты медиков

Читать далее >

Общество

Ударивший ножом спецназовца ГРУ заявил, что не верит в объективность СК

Читать далее >

Политика
"Качка прав" населением "вырвана из контекста"
"Новым единороссам" перед выборами разрешили конструктивную критику власти
Путин счел невозможным спрогнозировать свой уход из политики в 2024 году
Владимир Путин подписал закон о приостановлении ДРСМД
Общество
Рабочие завода в Ярославле записали гангста-рэп о жизни под санкциями
ЕСПЧ не назначил компенсаций заключенным, жаловавшимся на съемку в ИК
Ударивший ножом спецназовца ГРУ заявил, что не верит в объективность СК
Спасатели заявили, что дроны блогеров мешают авиации МЧС под Иркутском
Колумнисты
Avatar

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

«Путин может позволить себе то, чего другие стесняются», – пишут толкователи. Я назвал бы это «синдромом Квакина» –гайдаровского героя, который тоже многое мог себе позволить

Avatar

Белковский
Станислав

политолог

Есть причина возвращения российской делегации в ПАСЕ, о которой не принято говорить вслух: разочарование в Украине, которая так и не провела большую часть обещанных реформ

Avatar

Ежов
Сергей

журналист

Решение, кому можно воровать и сколько, принимается в узком кругу. Можно тащить миллиардами и пользоваться дружбой с президентом. А можно быть директором детсада и попасться


Культура и ТВ
Михаил Ефремов рассказал о последних месяцах жизни Аллы Покровской
Disney утвердила на роль Русалочки чернокожую певицу Халле Бэйли
Тарантино заявил, что уйдет из режиссуры в случае успеха "Однажды в Голливуде"
Певцов против певцов
Шоу-бизнес
Вокзал для одной. Скандал с Пугачевой как первая буря в стакане лета-2019
Илья Резник заявил, что Алла Пугачева стала жертвой травли
Шепелев со второй попытки отснял сразу две программы с Алибасовым
Александр Коган потратил на свадьбу в Америке около 200 миллионов

Здоровье
Прогноз при раке груди может зависеть от наличия у пациентки любимого мужа
Минздрав увидел улучшение ситуации в увеличении числа больных ВИЧ
Лишний вес может защищать от смертельной и неизлечимой болезни
Домашние тонометры мотивируют людей заниматься спортом
Туризм
Остров розовых фламинго
Из трех городов Японии эвакуировали более 70 тысяч человек из-за ливней
Валентину Матвиенко попросили помочь восстановить авиасообщение с Египтом
Несколько десятков россиян не могут вылететь из Праги из-за отмены рейсов
Авто
На родных деталях далеко не уедешь?
Генпрокуратура назвала главные причины лишения водительских прав
Услуги водителей при совместных поездках запретят оплачивать наличными
Ford хочет увеличить импорт в Европу втрое за счет сокращения работников
Недвижимость
Депутат Галина Хованская: о тарифах, аварийном жилье и "микродолях"
Закон о продлении "дачной амнистии" могут принять в июле
Москвичам рекомендуют поискать объявления о продаже своих квартир
Как получить налоговый вычет по расходам на ремонт
Читайте также
Свежий номер

Игорь Сечин // фото: Global Look Press
"Роснефть" наша? Почему госкомпания много платит топ-менеджерам и мало в госбюджет
Тони Роббинс положил начало буму психотренингов в России // фото: tonyrobbins.com
Пипл схавал и платит. Как ведущие модных психологических тренингов дурят народ
Дома бомбят, а жизнь идет // фото: Global Look Press
Война на улице Мира. Как живут ДНР/ЛНР через пять лет после начала конфликта
Фото: Владимир Гердо / ТАСС
"Ему не впервой, выйдет". Как живет "Рузское молоко" без своего арестованного хозяина
Петр Бирюков // фото: агентство «Москва»
Откуда у вице-мэра Москвы Бирюкова и его родственников с десяток квартир
Сергей Лукьяненко // фото: Александр Алешкин
Сергей Лукьяненко:
Учитесь жить бессмысленно
Борис Акопов // фото: Global Look Press
Режиссер фильма "Бык" Борис Акопов:
Я родом из девяностых
Роман Виктюк // фото: Global Look Press
Роман Виктюк:
У нас сейчас царство "мелких бесов"
Валерий Тодоровский // фото: Андрей Струнин
Валерий Тодоровский:
Самая страшная цензура — это женщины 45+
Андрей Руденский // фото: Андрей Струнин
Андрей Руденский:
Политика высасывает. Чем ты дальше от нее, тем чище


Дмитрий Певцов // фото: Global Look Press
Певцов против певцов
Андрей Малахов // фото: Global Look Press
Адвокат оценил шансы Татьяны Касатковой добиться суда над "Прямым эфиром"
Кадры любительской съемки: Алла Пугачева выходит из автомобиля на перрон вокзала
Илья Резник заявил, что Алла Пугачева стала жертвой травли
Зачем комики из "Однажды в России" лизнули Кремль?
Бари Алибасов // фото: Global Look Press
Шепелев со второй попытки отснял сразу две программы с Алибасовым

// Фото в статье: Андрей Струнин
Театр, в котором есть вкус – и запах свежего хлеба
// фото на полосе: личный архив Семена Дунаева
Паралимпиец из Челябинска стал фитнес-тренером для онкобольных детей
В гостевом доме всегда есть место детям и внукам // фото в статье: личный архив
"Мама из Бургундии": жительница Плёса воспитала 16 детей и основала экодеревню
Фото: Global Look Press
Навигаторы-шулеры: фейковые сведения добрались до онлайн-карт
От регистратуры до сбора анализов: что умеет созданный в Перми робот-врач