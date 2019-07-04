Автор видео с похорон "вора в законе" в Амурске арестован за неуплату штрафа

Блогер Виктор Торопцев, выложивший видео с полицейскими на похоронах криминального авторитета, арестован на пять суток.

Как передает «Радио Свобода», причиной ареста блогера стала неуплата штрафа за потребленную электроэнергию.

При этом сам арестованный Виктор Торопцев сообщил «ОВД-Инфо», что иск в отношении него подал дальневосточный «Энергосбыт», который, по его словам, не числится в налоговом реестре города. Кроме того, активист отметил, что штраф ранее уже оплатила его жена, у которой на руках имеются все подтверждающие квитанции, однако приставы проигнорировали документы об уплате.

По мнению Торопцева и его близких, задержание связано с общественной деятельностью блогера и опубликованной им видеозаписью с похорон криминального авторитета Юрия Зарубина, на которой якобы присутствовали глава МВД Амурска и прокурор города.

Кроме того, на 8 июля назначено рассмотрение апелляционной жалобы прокурора Амурска Вячеслава Хана, который уже полгода пытается добиться возбуждения уголовного дела о клевете в его адрес из-за названного видео, однако до сих пор получал отказы.

Напомним, речь идет о видеоролике, который появился в интернете в январе текущего года. На видео попала толпа людей и автомобильная процессия, движущиеся по дороге города Амурск вслед за гробом некоего Юрия Зарубина по кличке Заруба, который, по словам местных жителей, был «смотрящим за городом» и «вором в законе». Позднее в УМВД по Хабаровскому краю сообщали о задержании автора видео Виктора Торопцева, однако тогда эту информацию быстро опровергли.