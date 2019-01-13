УМВД Хабаровска опровергло задержание выложившего видео с похорон мафиози

Хабаровские полицейские прокомментировали появление видеозаписи с похорон криминального авторитета в Амурске.

Ранее Sobesednik.ru писал, что в интернете появилось видео, на котором толпа людей и автомобильная процессия движутся по дороге города Амурск вслед за гробом некоего Юрия Зарубина по кличке Заруба. По словам местных жителей, скончавшийся от рака криминальный авторитет был «смотрящим за городом» и «вором в законе». Кроме того, в комментариях под видео очевидцы сообщали, что проститься с Зарубой 8 января пришли глава МВД Амурска и прокурор города.

Позднее глава пресс-службы УМВД по Хабаровскому краю сообщила, что блогер, разместивший видеозапись в интернете, задержан, а в полиции рассматривают возможность подачи против него иска о защите чести и достоинства.

Как передает РИА «Новости», теперь УМВД России по Хабаровскому краю выступило с опровержением информации о задержании блогера Виктора Торопцева, который выложил видеозапись с похорон криминального авторитета.

«Информация о задержании — недостоверная. Никто его три раза не задерживал, он находится дома у себя. Один раз его приглашали на беседу в полицию сразу поле того, как он разместил видео», — заявили в ведомстве.

Кроме того, в региональных управлении МВД и прокуратуре опровергли информацию об участии в похоронах главы районной полиции и городского прокурора.