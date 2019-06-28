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Перспективные профессии изменят систему распределения мест в вузах

Общество
13:52, 28 июня 2019

Минобрнауки готово пересмотреть распределение бюджетных мест в вузах, исходя из меняющегося спроса на разные профессии.

Об этом рассказал министр науки и высшего образования Михаил Котюков, передает ТАСС.

По словам Котюкова, методику распределения мест в высших учебных заведениях нужно разрабатывать с учетом изменений на рынке труда в каждом отдельном регионе.

Министр отметил, что важно обращать внимание на специальности, которые могут быть востребованы через четыре-пять лет. «И мы сегодня, распределяя эти цифры приема, должны понимать, что, запуская новую образовательную программу, для ее выпускников будет рабочее место. Это серьезная задача, на которую сейчас работает и министерство», – сказал Котюков.

Чиновник подчеркнул, что общее число бюджетных мест в вузах сокращаться не будет. Сейчас по закону в вузах за счет государства могут обучаться не менее 800 человек на 10 тысяч населения в возрасте от 17 до 30 лет.

Ранее Sobesednik.ru писал, что в России предложили составить список дефицитных рабочих профессий с целью привлечь молодых людей на предприятия.

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