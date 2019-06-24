В РФ усилят контроль за ввозимым из Грузии вином из-за "ухудшения качества"

Роспотребнадзор заявляет об усилении контроля за ввозом грузинских вин и других алкогольных напитков из Грузии в Россию.

Как сообщается на сайте ведомства, такие меры предприняты в связи с «ухудшением качества указанной продукции».

По данным Роспотребнадзора, с 2014 года по 2018 год количество выявленной алкогольной продукции из Грузии, которая не соответствует требованиям, увеличилось в 2,9 раза. Отмечается, что в прошлом году на территорию России не было допущено к ввозу 203 тысячи литров алкогольной продукции ряда грузинских компаний.

«В 2017 году лабораториями Роспотребнадзора введены высокотехнологичные методы контроля, позволяющие выявить нарушение технологии производства продукции и используемого сырья», — говорится в сообщении.

Напомним, 21 июня в Тбилиси начались протесты с требованием проведения досрочных парламентских выборов и антироссийскими лозунгами. Позднее президент России Владимир Путин подписал указ о прекращении авиасообщения с Грузией на фоне беспорядков.