Синод ПЦУ лишил патриарха Филарета права руководства Киевской епархией

Новая церковь Украины отняла у Филарета право возглавлять Киевскую епархию после передачи томоса об автокефалии.

Как передает «Интрефакс», такое решение было принято на заседании Священного Синода новой церкви Украины.

Отмечается, что Синод лишил патриарха УПЦ Филарета права на руководство Киевским патриархатом, однако оставил его в составе епископата Православной церкви Украины (ПЦУ).

«Это решение принято в связи с невыполнением Филаретом предыдущего решения Синода по представлению на регистрацию документов Киевской епархии, а также с учетом просьб приходов и монастырей Киева к главе новой украинской церкви Епифанию, о принятии их в непосредственное подчинение», — приводит агентство пресс-релиз, вышедший по итогам заседания Синода.

Напомним, в декабре текущего года на объединительном соборе в Киеве было принято решение об образовании Православной церкви Украины и ликвидации УКП-КП. Однако 20 июня патриарх Филарет отменил данное постановление, объяснив это тем, что УПЦ-КП «зарегистрирована государственным органом и продолжает свое существование и деятельность».