Общественник из КЧР рассказал в суде о давлении по делу о наркотиках

Глава общественной организации «Хабзэ» Мартин Кочесоков выступил на рассмотрении апелляции в Верховном суде КБР.

Как сообщает правозащитный центр «Мемориал», Кочесоков, обвиняемый в приобретении и хранении марихуаны, рассказал на заседании Верховного суда Кабардино-Балкарской республики, что наркотики ему подбросили и заставили под угрозами подписать признательные показания.

По словам Кочесокова, один из силовиков, одетый в гражданское, пытался фальсифицировать доказательства, нарочно проведя руками по его лицу и одежде, чтобы оставить на них следы наркотиков.

Кочесоков был задержан 7 июня, двумя днями позже — арестован. «Собеседник» рассказывал о его истории в материале «"Конвейер работает по-прежнему": как в России заводят дела по статье 228».