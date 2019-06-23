Осеннюю погоду с проливными дождями пообещали в Москве к концу недели

Синоптики предсказали завершение периода жаркой и засушливой погоды в столичном регионе.

Ранее Sobesednik.ru писал, что в воскресенье, 23 июня, в Москве и области ожидается теплая погода с температурой воздуха до 27 градусов тепла и кратковременными дождями.

Как передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на метеоцентр «Фобос», период и сухой жаркой погоды в столичном регионе завершится уже в ближайшие дни, сменяясь по-настоящему осенней прохладой.

В «Фобосе» уточнили, что в первые дни предстоящей недели погода будет преимущественно солнечной и сухой, по ночам 10-13 градусов тепла, дневная температура — до плюс 21-24 градуса. Однако с пятницы по воскресенье ожидаются холодные дожди, в результате которых выпадет как минимум треть месячной нормы осадков, а температурный фон резко понизится: в ночные часы воздух остынет до 5-10 градусов тепла, а днем столбики термометров будут колебаться от плюс 12 до плюс 17 градусов, что соответствует многолетним параметрам сентября.