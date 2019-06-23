Кратковременные дожди и +27 градусов пообещали москвичам 23 июня

Синоптики рассказали, какую погоду следует ожидать жителям Москвы и области в воскресенье, 23 июня.

Как передает портал «Метеоновости», в предстоящие сутки погоду в столичном регионе будет определять гребень антициклона, что обусловит теплую погоду с кратковременными дождями.

Воздух в Москве 23 июня прогреется до 25..27, по области — до 23..28 градусов тепла. Ветер подует с севера со скоростью 5-10 м/с.

Атмосферное давление в середине дня составит 751 мм ртутного столба.

По данным специалистов, такие погодные условия в совокупности с пониженным содержанием кислорода в воздухе могут негативно сказаться на самочувствии людей, страдающих хронической легочной и сердечной недостаточностью, а также сахарным диабетом, ожирением и бронхиальной астмой.