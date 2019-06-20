Погоду в Москве назвали опасной из-за риска бедствий и близкой к рекорду жары

«Оранжевый» уровень опасности продлен в Москве и Подмосковье на пятницу, 21 июня, из-за жаркой погоды и риска пожаров.

Ранее Sobesednik.ru писал, что 20 июня в столице ожидается сухая похода с температурой воздуха до 25-30 градусов тепла, что на 6-7 пунтков выше многолетних показателей.

Как передает агентство городских новостей «Москва», температура воздуха в столичном регионе в четверг близка к рекорду, установленному 63 года назад.

По данным синоптиков, такие же погодные условия сохранятся в Москве и области и в пятницу, 21 июня. В связи с этим Гидрометцентр продлил действие «оранжевого» уровня опасности.

«Погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба», — говорится в сообщении метеорологов.