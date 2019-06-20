Сухую погоду и 30-градусную жару пообещали москвичам 20 июня

Синоптики рассказали, какую погоду следует ожидать жителям Москвы и области в четверг, 20 июня.

Как передает портал «Метеоновости», в предстоящие сутки погоду в столичном регионе будет определять центр антициклона, который обусловит жару и отсутствие осадков.

Температура воздуха в Москве 20 июня достигнет 25..30 градусов тепла, что на 6-7 пунктов превышает многолетние показатели.

Ветер подует с запада со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление продолжит расти и в середине дня составит 750 мм ртутного столба.

По данным синоптиков, такие погодные условия повышают риск обострения и ухудшения самочувствия у лиц, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. Плохо переносят жару и засуху также люди с эндокринной патологией (сахарный диабет, болезни щитовидной железы, диабетические ангиопатии, ожирение) и с периферическими нарушениями кровообращения.