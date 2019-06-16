В Москве ввели "оранжевый" уровень опасности из-за риска стихийных бедствий

Гидрометцентр России назвал опасной погоду в Москве и Подмосковье в понедельник, 17 июня.

Ранее Sobesednik.ru писал, что 16 июня в столичном регионе ожидается комфортная погода с переменной облачностью, отсутствием осадков и температурой воздуха до +25 градусов.

Как передает агентство городских новостей «Москва», в понедельник, 18 июня, в столице и области ожидается повышенная пожароопасность.

В связи с этим Гидрометцентр объявил о введении «оранжевого» уровня опасности.

«Погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба», — говорится в сообщении синоптиков.