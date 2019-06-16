Отсутствие осадков и +25 градусов тепла ожидают москвичей 16 июня

Синоптики рассказали, какую погоду следует ожидать жителям Москвы и области в воскресенье, 16 июня.

Как передает портал «Метеоновости», в предстоящие сутки столичный регион окажется на периферии антициклона, что обусловит комфортную погоду с переменной облачностью и отсутствием осадков.

Температура воздуха в Москве 16 июня достигнет отметки +23..+25, по области — 20..25 градусов тепла.

Ветер подует с северо-запада со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 747 мм ртутного столба.

По данным специалистов, такие погодные условия не вызовут недомоганий даже у метеозависимых людей.