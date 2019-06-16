Епархия Екатеринбурга решила построить храм в другом месте после протестов

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский сообщил, что храм Святой Екатерины построят «на достойном ее святости месте».

Напомним, ранее патриарх Кирилл, анализируя произошедшие в Екатеринбурге митинги, заявил, что одной из причин протестов против возведения храма в городском сквере стала политика.

Как сообщается на сайте Екатеринбургской епархии, Церковь после протестов отказалась от строительства храма Святой Екатерины около драмтеатра в центра города.

По словам митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла, теперь церковь построят «на достойном ее святости месте».

«Мы хотели бы, чтобы уступчивость наша стала поводом к миру, а не к новому витку противостояния, которого тем не менее не стоило бы исключать», — говорится в сообщении епархии.