Патриарх Кирилл назвал политику одной из причин протестов в Екатеринбурге

Глава РПЦ перечислил причины, которые могли вызвать волну протестов против строительства храма в Екатеринбурге.

Как передает РИА «Новости», на заседании Высшего церковного совета патриарх Кирилл назвал политику одной из причин акций протеста против строительства храма святой Екатерины в сквере Екатеринбурга.

По словам главы РПЦ, митинги были хорошо организованы, а молодежь «легко поддалась» на призывы инициаторов протеста.

«Факт, что в данном конфликте присутствовало политическое измерение, совершенно очевиден», — заявил он.

Кроме того, патриарх предположил, что протесты могли быть вызваны плохим информационным освещением строительного проекта.

«Может быть, это не столько вина, сколько недосмотр тех, кто организовывал это строительство, но из всего этого нужно вынести определенные уроки. Если мы начинаем такое доброе дело, как строительство храма, мы должны убедительно представить свой проект людям», — отметил он.

При этом саму идею возведения храма именно в этом сквере глава РПЦ назвал «совершенно логичной».