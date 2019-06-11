Генпрокуратура поинтересовалась закупщиками наркотиков, участвовавшими в операциях МВД

Генпрокуратура запросила у столичного управления МВД по ЗАО информацию о понятых и закупщиках по наркотическим статьям.

Об этом «Интерфаксу» рассказал адвокат корреспондента «Медузы» Ивана Голунова Сергей Бадамшин.

«Генеральная прокуратура запросила у всех своих подразделений по Западному округу Москвы сведения по всем понятым и закупщикам, участвовавших в оперативно-розыскных мероприятиях в УВД по ЗАО по делам 228 и 228.1 УК», — сказал Бадамшин.

Ранее экспертиза обнаружила ДНК нескольких человек на пакетах с наркотиками, которые были обнаружены у Ивана Голунова.