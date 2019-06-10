В Москве раскупили газеты с заявлением в защиту Голунова

В Москве к 12 часам дня 10 июня в журнальных киосках раскупили тираж газет «Ведомости», «Коммерсантъ» и «РБК».

Sobesednik.ru ранее писал о том, что «Ведомости», «Коммерсантъ» и «РБК» 10 июня вышли с одинаковой обложкой. На первую полосу издания поместили заявление в защиту арестованного корреспондента «Медузы» Ивана Голунова.

Как сообщают корреспонденты «Интерфакса», в центре Москвы к полудню в киосках нельзя найти ни одного экземпляра «Ведомостей», «РБК» и «Коммерсанта». В частности, корреспонденты не смогли найти газет в киосках «Пресса» возле метро в центре, в киосках у станций на Садовом кольце, а также в отдаленных от центра станциях — на «Нахимовском проспекте» и «Семеновской».

Продавцы рассказали корреспондентам агентства, что все экземпляры были раскуплены утром. «Давно уже все раскупили, сколько я работаю — никогда такого не было. Ко мне подходит больше людей, чем в соседний киоск "Мороженое", несмотря на жару», — рассказали в киоске на «Беговой».

Агентство добавляет, что в точках бесплатной раздачи прессы в ТЦ и кафе выпуски также найти невозможно.