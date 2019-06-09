12 вылетов из московского аэропорта Домодедово полностью отменили по неизвестным причинам.

Согласно электронному табло на сайте «Яндекс.Расписания», всего в трех столичных аэропортах задерживают 16 рейсов: один вылет из аэропорта Внуково, восемь — из Домодедово и еще семь — из Шереметьево.

Кроме того, 12 вылетов из Домодедово и один из Шереметьево были полностью отменены.

Причины таких изменений в расписании работы столичных авиагаваней не приводятся.

Ранее Sobesednik.ru писал, что в воскресенье, 9 июня, в Москве и области прогнозируется 33-градусная жара и гроза.