Синоптики рассказали, какую погоду стоит ожидать жителям Москвы и области в воскресенье, 9 июня.

Как передает портал «Метеоновости», в предстоящие сутки столичный регион будет находиться под влиянием антициклона, что обусловит жаркую погоду с переменной облачностью, кратковременным дождем и грозой.

Воздух в Москве днем 9 июня прогреется до 31..33 градусов тепла. Ветер подует с юга со скоростью 2-7 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 753 мм ртутного столба.

По словам специалистов, условия «духоты» и «перегрева», пониженное содержание кислорода, а также высокое давление будут оказывать негативное влияние на здоровье метеозависимых людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, хронической кислородной недостаточностью, болезнями эндокринной системы, перенесших сосудистые катастрофы.