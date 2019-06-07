7 июня суд рассмотрит ходатайство об аресте еще троих фигурантов уголовного дела об убийстве бойца ГРУ Никиты Белянкина.

Как передает ТАСС, в пятницу, 7 июня, следователи задержали еще троих подозреваемых в причастности к убийству 24-летнего ветерана боевых действий Никиты Белянкина во время массовой драки у кафе в Красногорске.

«С ними ведутся следственные действия, устанавливается их роль и участие в инциденте», — говорится сообщении пресс-службы СКР.

Таким образом, число задержанных увеличилось до семи. Отмечается, что суд намерен рассмотреть ходатайства об аресте новых фигурантов дела сегодня.

Напомним, военный Никита Белянкин погиб 1 июня, заступившись за раненного в массовой драке прохожего. Ранее суд уже арестовал четверых фигурнатов данного дела. Всего в драке, по данным следствия, участвовали десять человек.