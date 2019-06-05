СК предъявил обвинение одному из четверых задержанных по делу об убийстве военного в подмосковном Красногорске.

Ранее Sobesednik.ru писал о гибели в подмосковном Красногорске 24-летнего ветерана боевых действий Никиты Белянкина, который заступился за раненного в массовой драке прохожего. Позднее стало известно о задержании двоих участников конфликта, чья роль в убийстве военного устанавливалась.

Как передает «Интерфакс», в настоящее время задержаны еще двое участников потасовки. Одному из них следствие предъявило обвинение в убийстве Белянкина.

«Следствием на основании имеющихся данных из числа задержанных установлено лицо, которое нанесло смертельное ранение ветерану боевых действий, пытавшемуся помочь травмированному в драке человеку. Ему предъявлено обвинение», — цитирует агентство сообщение пресс-службы СК.

Отмечается, что следствие ходатайствует перед судом об аресте всех четверых фигурантов дела.