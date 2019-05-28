Пресс-секретарь патриарха Кирилла заявил, что люди в здравом уме не могут противиться строительству храма.

Ранее Sobesednik.ru писал, что комментируя сложившуюся вокруг строительства храма в Екатеринбурге ситуацию, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл назвал такие акции протеста «глумлением над православными ценностями», а также сравнил протесты местных жителей с убийством царской семьи.

Как передает Znak.com, на встрече с журналистами 28 мая пресс-секретарь главы РПЦ Александр Волков выразил возмущение митингами екатеринбуржцев против возведения церкви и порекомендовал недовольным гражданам выступать против открытия пивных и магазинов для взрослых.

«Почему люди возмущаются строительством храмов? Когда русские люди возмущались строительством храмов? Какой человек в здравом уме и адекватном нравственном состоянии будет противиться строительству церкви? Почему люди против храмов или за сквер? Почему они не выступают против строительства пивных, открытия магазинов для взрослых, которые на каждом углу и кажется, что наше население ходит в эти магазины днем и ночью?» — заявил представитель Церкви.