Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл сравнил митинги против храма в Екатеринбурге с убийством царской семьи.

Ранее в РПЦ призвали подвергунть сомнению результаты опроса ВЦИОМ, согласно которым 74% екатеринбуржцев выступают против строительства храма у местного Театра драмы.

Как передает «Интерфакс», комментируя сложившуюся вокруг строительства храма в Екатеринбурге ситуацию, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл назвал такие акции протеста «глумлением над православными ценностями», а самих митингующих — «детьми, потерявшимися по причине безверия».

«Сегодня перед Церковью — вызов. Этот вызов прогремел из Екатеринбурга. Как 100 лет назад прогремели выстрелы и пролилась кровь святых Царственных страстотерпцев», — заявил представитель РПЦ.

При этом в администрации города сообщили о более восьми тысяч обращений от жителей города с предложениями о возможных площадках для строительства храма святой Екатерины, полученных в течение прошлой недели.

Отмечается, что после сбора всех предложений власти города проведут рейтинговое голосование за площадку для строительства нового храма.