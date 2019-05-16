Сенатор Рауф Арашуков и его отец Рауль Арашуков рассказали об условиях их содержания в СИЗО «Лефортово».

Как рассказал член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Александр Ионов газете «Известия», отец и сын Арашуковы пожаловались на жизнь в следственном изоляторе.

В частности, по словам сенатора Рауфа Арашукова, он не может получить в СИЗО ни халяльную еду, ни передачи с рыбой, так как в меню такие продукты не предусмотрены, а рыбу нельзя передавать из-за опасности отравлений и кишечных инфекций.

«Он нам сказал в ходе встречи, что "если бы раньше знал, как устроена жизнь в следственных изоляторах, то вносил бы совсем другие законы"», — рассказал Ионов.

Кроме того, отец сенатора от КЧР Рауль Арашуков, также находящийся в СИЗО, пожаловался на отсутствие возможности смотреть телевизор, поскольку после перехода Москвы на цифровое вещание телевизор в изоляторе перестал принимать сигнал.

«Администрация СИЗО говорит, что будет произведена централизованная закупка, но когда — неизвестно», — рассказал член ОНК Борис Клин.

Напомним, ранее Sobesednik.ru писал, что комиссия СФ по контролю за доходами рекомендовала рассмотреть вопрос о лишении Рауфа Арашукова статуса сенатора.