Мать погибшего при пожаре в самолете Sukhoi Superjet 100 попросила СК закрыть аэропорт «Шереметьево».

Sobesednik.ru ранее писал о том, что источники назвали главные ошибки пилотов сгоревшего Superjet 100.

Как рассказал «Интерфаксу» во вторник, 7 мая, адвокат Игорь Трунов, его подзащитная, мать одного из погибших в авикатастрофе, направила заявление в СК с просьбой закрыть «Шереметьево».

«Мы считаем, что должностные лица международного аэропорта "Шереметьево" не исполнили свои обязанности по обеспечению безопасности полетов, а аварийно-спасательные службы оказались не готовы к приему судна и не предприняли адекватных мер по спасению пассажиров», — сказал Трунов.

В своем заявлении на имя председателя Следственного комитета адвокат и его подзащитная просят провести проверку, приостановить деятельность международного аэропорта «Шереметьево», обязать эксплуатантов провести проверку всех самолетов Sukhoi Superjet-100-95B, а также привлечь виновных к уголовной ответственности. В Минтрансе накануне сообщали, что пока не видят поводов для прекращения полетов всех самолетов этой модели.