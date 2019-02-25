Пятиклассника, которого окунули в унитаз в Приморье, обвинили в нападении на прохожих

Родители одноклассников мальчика, которого окунули в унитаз в Приморье, рассказали, как он издевался над детьми.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что суд не удовлетворил ходатайство следствия об аресте мужчины, который окунул в унитаз пятиклассника в Приморье.

По данным «Московского комсомольца», пятиклассник терроризировал детей в школе. Так, как утверждает издание, из-за школьника девочку госпитализировали с разрывом селезенки, а другой мальчик потерял сознание после полученных от пятиклассника травм.

Мама одного из учеников школы, где произошел инцидент, рассказала изданию, что сейчас с пятиклассником все хорошо и он «издевается <…> над всем городом».

«Мне писали люди, которые видели, как он кидает в прохожих бомбочки, пенсионерам он вообще бросает их в сумки. Сегодня вот буквально опять кого-то закидал», — сказала женщина.

Напомним, родители школьников решили проучить мальчика из-за того, что тот, по их словам, систематически издевался над детьми, а их заявления в правоохранительные органы оставались без внимания.