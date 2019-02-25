Суд решил не наказывать мужчину, проучившего школьника в Приморье

Шкотовский районный суд в Приморском крае не стал наказывать мужчину, окунувшего школьника в унитаз.

Ранее Sobesednik.ru писал о задержании мужчины, который напал на пятиклассника в школе в городе Большой Камень. Таким образом он наказал 12-летнего ребенка за то, что тот издевался над одноклассниками. На мужчину написали заявление в полицию, после чего родители пятиклассников обратились со встречным заявлением о причинении вреда здоровью их детям.

25 февраля Шкотовский районный суд в Приморском крае не удовлетворил просьбу следователя о том, чтобы отправить мужчину под домашний арест. «Следствие обратилось в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста, но судом в удовлетворении ходатайства было отказано. Иную меру пресечения следствие избирать не намерено», – сообщил ТАСС представитель регионального следственного управления СК.

Потерпевшему пятикласснику назначили судебно-медицинскую экспертизу. Как узнали следователи, мальчика воспитывает бабушка. Правоохранительные органы выяснят, насколько полно органы опеки и попечительства следили за этой семьей.