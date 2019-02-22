Окунувшего в унитаз пятиклассника мужчину задержали в Приморье

Правоохранители задержали жителя Приморья, предположительно окунувшего пятиклассника в унитаз в школе в Большом Камне.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что родители учеников школы в Большом Камне избили в туалете пятиклассника, который, по их утверждению, издевался над их детьми. Предположительно, школьника окунули головой в унитаз.

Как сообщает РИА «Новости», одного из подозреваемых задержали. По факту произошедшего проводится проверка, следователи возбудили уголовное дело.

В УМВД агентству рассказали, что в полицию поступило заявление о причинении вреда здоровью школьника, после чего родители пятиклассников обратились в полицию со встречным заявлением о причинении вреда здоровью их детям.

Директор школы временно отстранен, у класса, в котором учится пострадавший, поменяли классного руководителя.

Мальчик вместе со своим опекуном посещают психолога.