В Приморье родители избили в туалете издевавшегося над их детьми школьника

В одной из школ города Большой Камень в Приморье родители учеников избили пятиклассника за издевательства над их детьми.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. Инцидент произошел утром в среду, 20 февраля.

«В одной из школ города Большой Камень в Приморье родители нескольких учеников силой завели в туалет пятиклассника и избили его. Так они "проучили" местного хулигана за то, что он систематически издевался над их детьми», — рассказал источник.

Насколько сильно пострадал мальчик, неизвестно. Источник добавил, что родители обращались в полицию несколько раз с требованием оградить их детей от выходок пятиклассника.

Прокуратура проводит проверку по факту произошедшего. Отмечается, что надзорное ведомство намерено проверить деятельность образовательного учреждения.