СМИ узнали о странном поведении третьего "отравителя" Скрипалей

Третий предполагаемый отравитель экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии остался в Британии после покушения.

Как утверждает The Telegraph, в марте прошлого года офицер российской военной разведки под вымышленным именем Сергей Федотов прибыл в Британию вместе с Русланом Бошировым и Александром Петровым (Анатолием Чепигой и Александром Мишкиным). По данным газеты, после убийства Скрипалей он должен был улететь вместе со своими коллегами в Москву, но неожиданно снялся с рейса перед вылетом. Есть версия, что он остался в Лондоне, узнав о том, что Скрипали выжили.

Пока неизвестно, какую роль в операции выполнял Сергей Федотов. Журналисты предположили, что он мог либо проводить разведку перед прибытием Боширова и Петрова либо он передал им препарат «Новичок», использованный против Скрипалей.

По данным «Фонтанки», в 2014 году Федотов бывал в Чехии вместе с Петровым и Бошировым. За последние годы он посетил Прагу, Киев, Милан и Женеву. В Лондон он приезжал трижды – в 2016, 2017 и 2018 годы.

Напомним, экс-агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли в бессознательном состоянии 4 марта в Солсбери. По данным британской стороны, их отравили ядом «Новичок», который разрабатывали на территории СССР. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Москву в организации этого покушения.

Скрипаль работал в разведке до 1999 года. В 2004 году ему дали 13 лет тюрьмы за государственную измену. В 2010 году он получил убежище в Великобритании, после того как его обменяли за рубеж на российских агентов, пойманных в США.