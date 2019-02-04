Более 70% россиян считают необоснованными претензии к РФ из-за ДРСМД

Большинство россиян выступают за дальнейшее участие Москвы в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Ранее Sobesednik.ru писал, что со 2 февраля США приостановили свое участие в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), обвинив Россию в его нарушении. Спустя сутки после этого заявления президент РФ Владимир Путин сообщил об аналогичном шаге со стороны Москвы и начале разработки новых видов ракет.

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на данные опроса ВЦИОМ, 63% россиян не согласились с решением президента, посчитав необходимым продолжение участия РФ в ДРСМД.

При этом позицию Москвы о нарушении положений договора со стороны Америки поддерживают 66% участников опроса, еще 18% респондентов придерживаются противоположной точки зрения.

В свою очередь, три четверти россиян (74%) считают необоснованными аналогичные претензии США к России, и лишь 12% опрошенных уверены, что Москва сама нарушила условия ДРСМД.