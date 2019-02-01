Учителей школы в Горках Ленинских кинули с трудоустройством

Сотрудники Минпросвещения обещали подыскать работу всем учителям из школы в поселке Горки Ленинские, работа которой была приостановлена в разгар учебного года. Чиновники не сдержали обещание.

Напомним, что школа в Ленинских Горках была закрыта на капитальный ремонт в конце октября. Родители школьников не верят, что она откроется, и считают, что у чиновников на нее совсем другие планы. Земля под школьным городком, граничащим с музеем-заповедником, стоит недешево даже по меркам Подмосковья.

Когда разгорелся скандал и информация о закрытии вылилась в публичное пространство, представители Минпросвещения обещали, что все дети будут устроены в школы по соседству, а все учителя получат новую работу. На деле обещания оказались пустыми словами.

— У нас в школе работали 36 педагогов, — рассказывает учитель химии и биологии Ирина Локоткова. — Из них помогли трудоустроиться от силы двум-трем учителям. Мне сказали, что для меня у них ничего нет: уроков химии в школах мало и учителей нужно немного.

Больше всего повезло двум учителям начальных классов: их приняли в соседние школы вместе с классами, которые они вели. Но, по словам Локотковой, из-за сбоя в учебном процессе некоторые педагоги не смогли пройти аттестацию, подтвердить свою категорию и теперь получают минимальную зарплату. Некоторые педагоги уволились и ушли в никуда.

Сейчас в школе в Горках Ленинских находится 11 учителей. 11 февраля они будут сокращены. Педагоги написали претензию в Минпросвещения и требуют объяснить им правомерность приказа о сокращении, поскольку речь о ликвидации школы не идет.

Десять почти из 500 учеников школы до сих не переведены родителями в другие образовательные учреждения — из принципиальных соображений — и обучаются на дому.